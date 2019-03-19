Son Dakika Haberleri: Kardeşinin Bıçakladığı Ağabey Öldü

Kardeşinin Bıçakladığı Ağabey Öldü

36 dakika önce

Adana'da dün gece kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kardeşinin Bıçakladığı Ağabey Öldü, System.String[]
Adana'da dün gece kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akın B., ağabeyi Özkan B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sokağa kadar taştı. 2 kardeş evlerinin önüne çıkarak kavga etmeye başladı. Mehmet Akın B., kavga sırasında ağabeyi Özkan B.'yi defalarca bıçakladı. Özkan B. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Bu sırada kavgayı fark eden iki kardeşin anne ve babası durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan B.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Özkan B. bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ağabeyini bıçaklayan Mehmet Akın B. ise olay yerinden kaçtı.

Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

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