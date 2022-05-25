Kardeşinin son sözleri katil abiyi müebbet cezasından kurtardı

Geçtiğimiz yıl mart ayında Ağaççılar köyünde meydana gelen olayda Hüseyin Gören (47) evinin önüne traktör çeken kardeşi İlhami Gören (44) ile köy konağı önünde karşılaştı. Kardeşiyle tartışan Hüseyin Gören, yanında bulunan bıçakla kardeşini 2 yerinden bıçakladı. İlhami Gören aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, kanlar içinde yerde kaldı.

10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlhami Gören, tedavisi için kaldırıldığı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan ağabeyi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KARDEŞİM BANA ÇOK AĞIR KÜFÜRLER ETTİ"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Hüseyin Gören, hakim karşısına çıktı. Gören, yaptığı savunmada, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım" dedi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ MÜEBBETTEN KURTARDI

Müebbet hapisle yargılanan Gören'in savunmasının ardından mahkeme heyeti, kardeşinin ölmeden önce hastanede polise verdiği ifadesinde, "Bıçaklanmadan önce kardeşime çok küfür ettim" beyanı üzerine küfrü tahrik olarak kabul ederek cezayı 24 yıla indirdi. Gören hakkında iyi hal indirimi de uygulayan heyet, cezayı 18 yıl 4 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ACI ANNENİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Duruşmaya katılan anne Hatice Gören ise "Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım" diye konuştu.