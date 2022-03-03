Kardeşlerim 42. Bölüm 2. Fragmanı | "Rüya gibiydi..." - Son Dakika
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Kardeşlerim 42. Bölüm 2. Fragmanı | "Rüya gibiydi..."

03.03.2022 10:43

Kardeşlerim 42. Bölüm 2. Fragmanı | "Rüya gibiydi.

Kardeşlerim 42. Bölüm 2. Fragmanı | "Rüya gibiydi..."

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

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Cumartesi, Youtube, Rüya, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 42. Bölüm 2. Fragmanı | 'Rüya gibiydi...' - Son Dakika


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