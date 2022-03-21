Kardeşlerim 44. Bölüm İlk 8 Dakika - Son Dakika

Kardeşlerim 44.Bölüm Özeti:

"Hani mutlu olmaya çalışıyorsunuz ya, çalıştığınız yerden sormuyorlar bilesiniz!"

Ömer ve Tayfun cephesindeki olayların seyri gün geçtikçe değişirken, bu durum Ömer'in sıkıntılı günler geçirmesine neden olur. Suzan'la yeniden beraber olma hayali kuran Akif, büyük bir sürprizle karşılaşır. Orhan cephesinde ise Şengül'ü kıskandıracak gelişmeler yaşanır. Nebahat, Resul'den aldığı haber karşısında dehşete düşerken; Ömer'i tefeciden korumak isteyen Doruk'un yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

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