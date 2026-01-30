Karesi'de Alışveriş Merkezinde Yangın - Son Dakika
Karesi'de Alışveriş Merkezinde Yangın

30.01.2026 09:16
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki alışveriş merkezinin bodrum katında yangın çıktı, söndürüldü.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde alışveriş merkezinin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Paşa Alanı Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

