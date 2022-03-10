Karesi'de anne adayları "Doğuma Hazırlık Kursu"nu tamamladı - Son Dakika

Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu iş birliğiyle düzenlenen "Doğuma Hazırlık Kursu" eğitimleri sona erdi.

Pandemi nedeniyle çevrim içi olarak beş hafta süren eğitimler öncesi katılımcılara Karesi Belediyesi tarafından plates matı, plates topu ve plates bandı hediye edildi. Anne adayları canlı düzenlenen kurslarda merak ettikleri soruları uzmanlarına sordu.

Eğitimler Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulundan emekli öğretim görevlisi Elif Erkanlı, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğünden Ebe Güldenur Kayabaşı ve Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden Ebe-Hemşire Hediye Kalıpçıoğlu tarafından verildi.

Eğitimlerini tamamlayan anne adayları için Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde bitirme töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eğitimlerini tamamlayan anne adaylarını tebrik ederek, "Karesi'de anne adaylarımız doğuma bilinçli bir şekilde hazırlanıyor. Balıkesir Üniversitesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Doğuma Hazırlık Kursunun sertifika törenini gerçekleştirdik. Kurslarımızdan mezun olan anne adayları, doğuma farkında olarak hazırlanıyor ve çocuklarını bilinçli bir şekilde büyütüyor." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan anne adaylarını tek tek tebrik eden Orkan, doğum sonrası için gerekli malzemeler olan hastane çıkışı seti, bebek battaniyesi ve ateş ölçerden oluşan bir paket hediye etti.

Eğitimcilere ise teşekkür plaketi verildi.