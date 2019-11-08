Karesi'de Mevlid-i Nebi programı

Karesi Belediyesi öncülüğünde Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, hadislerden oluşan oratoryo, çocuk korosundan ilahi dinletisi ve Veda Hutbesi'nden oluşan programda Hadis Araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Aşık, 'Hz. Peygamberimiz ve Aile' konulu panel verdi.



Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Karesi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Merkez İmam Hatip Lisesi ve Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Karesi AVM Toplantı Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karesi Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hüseyin Yörük'ün Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan katılım gösteren herkese teşekkür ederek, günün anlam ve önemine değindi. Özellikle gençlere İslam dinine ve Peygamber Efendimize sahip çıkma çağrısında bulunan Başkan Orkan, "İnancımıza, dinimize, Peygamberimize sahip çıkmazsak, maalesef bize sahip çıkacak çok insan olur. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Türk Milletinin geçmişi başarılarla dolu. Ama bu başarıların en büyük dayanak noktası inancımız olmuştur. O inancımız olmasa birçok Müslüman ülkesinin geldiği durumda olurduk. Elhamdülillah bizdeki inanç diğerlerinden farklı olduğu için o bütünlüğü sağlıyoruz. Bizler geldik geçiyoruz. Önemli olan geleceğimiz, gençlerimiz" dedi.



Başkan Orkan programı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından Hadis Araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Aşık'ın 'Hz. Peygamberimiz ve Aile' konulu paneli sundu. Etkinlikte şiir dinletisi, hadislerden oluşan oratoryo, çocuk korosundan ilahi dinletisi ve Veda Hutbesi programı gerçekleştirildi.



Programa Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eşi Pelin Orkan, İl Müftüsü Ramazan Topçam, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Kadın Temsilcisi Zeliha Kahraman, STK Başkanı Erdem Özer çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı. Program sonunda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eşi Pelin Orkan programda sahne alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Program hatıra fotoğrafı çekimi ardından sona erdi. - BALIKESİR