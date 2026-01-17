Karesi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karesi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karesi\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
17.01.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 ağır, 1 hafif yaralı var.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kavşakta meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karesi ilçesi 1.Oruçgazi Mahallesi Altay Caddesi üzeri Koray Lisesi kavşağında meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Koray Lisesi kavşağında İ.Ü. yönetimindeki 10 HY 051 plakalı otomobil ile yan yoldan gelen M.C.D. yönetimindeki 10 ASC 209 plakalı Hundayi marka otomobil çarpıştı. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan 10 HY 051 plakalı aracın sürücüsü İ.Ü. yu ağır yaralı olarak 112 Ambulans ekiplerine teslim ederken, hafif yaralı M.C.D.' de sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, Karesi, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karesi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:42:11. #7.11#
SON DAKİKA: Karesi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.