Karganın cevizle imtihanı ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Karganın cevizle imtihanı ilginç görüntüler oluşturdu
19.12.2020 14:20
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir karganın bulduğu cevizi yemek için verdiği mücadele ilginç görüntüler sergiledi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir karganın bulduğu cevizi yemek için verdiği mücadele ilginç görüntüler sergiledi.
Beyşehir ilçe merkezinde, Taşköprü önündeki göl kıyısında bir anıtın üzerine konan karga, ağzındaki cevizi yiyebilmek için uzun süre çaba gösterdi. Ayağıyla tuttuğu cevizin kabuğunu kırmak için mücadele ettiği sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince ürken karga yakınındaki bir aydınlatma direğine kondu. Karga ağzından hiç bırakmadığı cevizi alarak lamba üzerinden de uçup bu kez göl kıyısındaki parkta çimlerin üzerine kondu. Zaman zaman bıraktığı cevizi kırıp yemeye çalışan karga, ancak bunda başarılı olamadı. Karga, daha sonra gözlerden kayboldu. - KONYA
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