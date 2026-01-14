Kargı'da Gençler Karda Lastik Kayarak Eğlendi

Çorum'un Kargı ilçesinde gençler, aracın arkasına bağladıkları lastiklerle kayarak karın tadını çıkardı.
Kargı-Tosya kara yolunun yaklaşık 1500 rakımlı Çalbaba Geçidi yakınlarında bir araya gelen gençler, eski lastikleri halatlarla bir aracın arkasına bağladı.
Minderlerle lastiklerin konforunu artıran gençler, ormanlık alanda lastiklerin üzerinde kayarak eğlenceli vakit geçirdi.
