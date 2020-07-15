Kargı'da şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

Kargı Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunan ziyarette Kargı mezarlığında bulunan tüm şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi. - ÇORUM

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm camilerden selalar okundu

Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu

Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu

Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor

Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın