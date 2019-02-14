Son Dakika Haberleri: Kargo ile Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Kargo ile Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

39 dakika önce

Samsun'da kargo vasıtasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Kargo ile Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı, System.String[]
Samsun'da kargo vasıtasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda üniversite öğrencisi S.K.'nin bir kargo şirketi ile Sinop'taki bir kişiye uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza uyuşturucu hap gönderdiği tespit etti. Sinop polisi söz konusu uyuşturucu gönderilen şahıstan 25 kapsül uyuşturucu madde etkisi sentetik ecza elde etti.

Olayla ilgili S.K. Samsun'da gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. "uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu Yeniden Oluşturuldu Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 12:57:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kargo ile Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]