Son Dakika Haberleri: Kargo Paketinden Uyuşturucu Hap Çıktı

Kargo Paketinden Uyuşturucu Hap Çıktı

1 saat önce

Balıkesir'de Azerbaycan uyruklu kişiye kargoyla gönderilen bin 848 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kargo Paketinden Uyuşturucu Hap Çıktı, System.String[]
Balıkesir'de Azerbaycan uyruklu kişiye kargoyla gönderilen bin 848 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Azerbaycan uyruklu A.Z. adlı kadına Mersin'den kargoyla uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, kargo firmasının şubesine düzenlediği operasyonda paketin içinde bin 848 uyuşturucu hap buldu.

A.Z. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Balıkesir, Azerbaycan, Güncel
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