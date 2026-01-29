Karia Phoenix Ekoturizm Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Kültür Sanat

Karia Phoenix Ekoturizm Projesi Tanıtıldı

Karia Phoenix Ekoturizm Projesi Tanıtıldı
29.01.2026 23:16
Marmaris'te Karia Phoenix Ekoturizm Projesi kapsamlı şekilde ele alındı, doğal zenginlikler tanıtılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Karia Phoenix Ekoturizm Alanı Projesi kapsamlı şekilde ele alındı.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Bayır Orman İşletme Şefi İlker Azaklı, Marmaris Ticaret Odasını (MTO) ziyaret etti.

MTO Meclis Başkanı Zekiye İpci, Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Başkan Yardımcısı Özgür Derviş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ece Baysal'ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Karia Phoenix Ekoturizm Alanı Projesi konuşuldu.

Yarımadanın tarihi ve kültürel dokusunun doğal zenginliklerle tanıtılmasını hedefleyen projenin, seyir terasları, yağmur barınakları, tanıtım tabelaları ve dinlenme alanları gibi kısımları değerlendirildi.

Marmaris'ten geçen yaklaşık 350 kilometrelik Karia Yolu'nun etaplar halinde iyileştirilerek daha etkin tanıtılması ve yürüyüş ile bisiklet rotalarına gelen ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

100 kilometrelik bölüm tamamlanacak

Proje kapsamında, ilk etapta 100 kilometrelik bölümde çalışmaların tamamlanması, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde alternatif turizmin geliştirilmesi amaçlanırken, Taşlıca, Söğüt ve Bozburun mahallelerinde turizm gelirlerinin artırılması da öncelikli hedefler arasına konuldu.

Projenin kalan etaplarının ise 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Marmaris, Phoenix, Çevre, Son Dakika

