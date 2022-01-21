"Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde medyana gelen olayda, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı kebapçıya giren A.T., "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı.

KEBAPÇIDAN SONRA BAŞKA BİR KAVGAYA DAHA KARIŞTI

Daha sonrasında olay yerinden kaçan A.T., 50 metre sonra kavgaya karıştı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada A.T. ve S.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk tedavi sonrasında A.T. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.