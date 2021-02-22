Karın ağırlığına dayanamayan kafe çöktü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerinde biriken kar yığınının ağırlığına dayanamayan kafenin çatısı çöktü.
Olay Değirmendere Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde bulunan 19 Mayıs Spor kompleksinin kafe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 5 gün aralıksız yağan kar yağışı sonrasında üzerinde biriken kar yığının ağırlığına dayanamayan kafenin çatısı çöktü. Çatının çökmesi ile büyük zarar gören kafe kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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