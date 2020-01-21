Karın keyfini kayarak çıkardılar - Son Dakika
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Karın keyfini kayarak çıkardılar

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerde yağışı devam ediyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerde yağışı devam ediyor. İnegöl'ün önemli turizm merkezlerinde biri olan Oylat kaplıcalarında vatandaşlar karın keyfini de kayarak çıkarıyor.


İlçe merkezi kara hasret kalırken, kırsal bölgelerde ise kar yağışı devam ediyor. Kar hasretini gidermek isteyenler ise yüksek kesimlere gidiyor. Bir çok kişinin tercih ettiği Oylat herkesi kendine hayran bırakıyor. Oylat kaplıcalarına gelenler hem karın hem de kaplıcaların keyfini çıkarıyor. Gelen misafirler ellerine aldıkları kızaklarla kaymayı ihmal etmiyor. Oylat'a Latif Doğan, Arif Susam gibi sanatçılar da geldi. Sanatçılar Oylat'a hayran kaldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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