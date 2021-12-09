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Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı - Son Dakika

Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı

09.12.2021 15:27

Müge Anlı'nın programında ekrana gelen Emirhan Demirok isimli vatandaş, üst devresine kaçan eşine seslendi. Yaşadığı mağduriyeti gözyaşlarıyla anlatan Emirhan Demirok, askerdeyken telefonunu kullandığı asker arkadaşının eşinin aklına girdiğini öne sürdü.

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu programın bugünkü yayınına Emirhan Demirok isimli askerin anlattıkları damga vurdu. Eşinin üst devresine kaçtığını öne süren Demirok, canlı yayında hüngür hüngür ağlayıp "Dön, ben her şeye razıyım, dön" diyerek kaçan eşine geri dönmesi için yalvardı.

Isparta'da askere gittikten sonra 2 buçuk yıllık eşiyle konuşmak isteyen Emirhan Demirok, 10 gün sonra terhis olacak arkadaşından telefonunu rica etti. Telefonunu kullandığı asker arkadaşının eşinin aklına girdiğini söyleyen Demirok, izne gittiğinde eşinin kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Müge Anlı'nın, "Senin eşin de her arayanla ne konuşuyorsa?" sözlerine karşın üzüntüsünü gizlemeyen Demirok, "Benim eşim öyle bir insan değildi." diyerek canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

Karısı üst devresine kaçan asker canlı yayında 'Geri dön' diyerek hüngür hüngür ağladı

"ÜSTÜNÜ GİYİP SİMİT ALMAYA GİTMİŞ"

Demirok, askerden izin için geldiği dönemde yaşanan olayı şu şekilde aktardı: "06.20'de evden çıktım. Eşim 07.30'da kalkmış WhatsApp'a girmiş. 08.05'te üstünü giyerek simit almaya gitmiş. Gidiş o gidiş... 2 buçuk yıldır evliyiz. Aynı memlekette yaşıyorduk. Seviyorduk birbirimizi. Aramız iyiydi, pazar günü akşam gitmeden hepimize sarıldı. Kardeşini öptü, sarıldı, bana sarıldı, kocam dedi. Seni çok seviyorum dedi ama sabah yok. Kandırdılar.

"KOCANDAN BOŞAN, BEN SENİNLE EVLENEYİM"

Bu söylediğim kişi Halil. Askerden tertibim. Askerliği bitince benim eşime diyor ki 'Kocandan boşan, ben seninle evleneyim.' Kaynanam söyledi. Halil'in telefonuyla eşimi arıyordum askerdeyken ben. O da eşimle konuşmuş. 'Kocandan ayrıl.' Ben yani ondan kaçtığını tahmin ediyorum.

"GERİ DÖN" DİYE YALVARDI

Ben askerdeyken onun günü azdı. O çıktı bitirdi gitti. Eşime, 'Sen kocanla ayrıl, ben annemleri görücü yollayacağım, anneme seni isteteceğim, ben seninle evleneceğim' diyor. Dön aşkım, bir tanem, sevgilim... Dön, ben her şeye razıyım, dön. Seni kandırdılar, sen böyle bir insan değilsin. Sen pişman oldun, ben biliyorum."

Karısı kaçan asker, canlı yayında Geri dön diyerek ağladı

Müge Anlı, Isparta, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısı kaçan asker, canlı yayında 'Geri dön' diyerek ağladı - Son Dakika


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