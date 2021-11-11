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Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım - Son Dakika

Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım

11.11.2021 15:39

Hatay'ın Payas ilçesinde bir şahıs, 3 çocuk annesi eşini iple boğarak öldürdükten 1 gün sonra polise teslim oldu. Eşini boğarak öldüren zanlının sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ise, "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazısı ortaya çıktı.

Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.K., dün sabah çocukları okula gittikten sonra ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Sanem K.'yi (35) iple boğarak öldürdü. Olaydan sonra dışarı çıkan H.K. (43), okulda çocuklarını bekleyip onları akrabalarının evine götürdü.

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

H.K. bu sabah da, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri, H.K.'nin akrabalarıyla evin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler genç kadını yerde hareketsiz halde buldu.

Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

"KUZULARIMA KIYAMADIM"

İlk tespitlere göre iple boğularak öldüğü anlaşılan genç kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen H.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazdığı ortaya çıktı.

Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım

Hisarcık, Helal, Medya, Payas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım - Son Dakika


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