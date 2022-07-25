Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti

25.07.2022 01:15
Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti

Eskişehir'de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Eskişehir'de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi 584. Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Sülük (43), eşi Güllü Sülük (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Sülük, evde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine 4 el ateş etti. Sülük, daha sonra aynı tabancayla göğsüne tek el ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan ve Güllü Sülük'ün cansız bedenleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocukları olduğu, Ramazan Sülük'ün Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Ramazan Sülük'ün cenazesi öğle namazını müteakip Emek Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na götürüldü. Güllü Sülük'ün cenazesinin ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü Eskişehir'de karısını öldüren kişi intihar etti Eskişehir'de karısını öldüren kişi intihar etti
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güllü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:16:30. #1.13#
SON DAKİKA: Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement