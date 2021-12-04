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Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! - Son Dakika

Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

04.12.2021 08:55

İzmir'de bir kadın kocasının 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım istedi. Bunu duyan kocası kayınpederinin evini bastı ve onu defalarca bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Dün saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi 5652 sokakta iddiaya göre 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen Beste Atabey'in (19) ayrılma aşamasındaki kocası Umut Atabey (18), kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti.

KAYINPEDERİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı. Kayınpeder kanlar içerisinde yere yığılırken, damat olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAPIYI KIRMIŞ

Kayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak kaçtığı öğrenilen Umut Atabey'i yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve olay anında evde olduğu öğrenilen Beste Atabey'in, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey'in kapıyı kırarak eve girdiğini ve babası Er'i tartışma sonucu defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

PROGRAMA ÇIKMIŞTI

Öte yandan ayrılma aşamasındaki eşi Umut Atabey'in, 9 aylık bebeklerini kendisinden sakladığını söyleyen Beste Atabey, 24 Kasım günü bir televizyon programına çıkarak yardım istediği ortaya çıktı. Beste Atabey, eşi Umut Atabey ile kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti.

Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Polis, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! - Son Dakika


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