Karla Kaplanan Yolda Kadın Hastaya Kurtarma Operasyonu

Kars'ın Selim ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, özellikle kırsal bölgelerin ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde yaşayan Mührünaz Turan aniden rahatsızlanınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle köye giremedi. Bunun üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin geçişini sağladı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Turan, sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine sevk edildi.