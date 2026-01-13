Karla Mücadele: 172 Yerleşim Yeri Ulaşıma Açıldı

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 10, Ulus'ta 30 ve Amasra'da 3 olmak üzere 43 köy yolunun açılması için 24 iş makinesi ve 48 personelle çalışması yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışın devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 133 köy yolundan 95'i açıldı.

Merkezde 3, Kozlu'da 1 ve Karadeniz Ereğli'de 34 olmak üzere 38 kapalı köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 35 grup yolunun 34'ü ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'nce (YOLBAK) görevlendirilen 100 personel ve 48 aracın kentin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde çalışma yaptığı bildirildi.

Ekiplerin Akyazı, Geyve, Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde ulaşıma kapanan 35 grup yolunda karla mücadele için mesai harcadığı belirtilen açıklamada, 34 grup yolunun açıldığı ve 1 yolu ise açma çalışmasının sürdüğü kaydedildi.