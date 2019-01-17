Karla Mücadelede Ciddi Maliyet Ortaya Çıkmaktadır"

Erzurum
'un Yakutiye
Belediye Başkanı Ali Korkut
, "Karla mücadelede maalesef belediyeler açısından ciddi maliyet ortaya çıkmaktadır. İşimiz kolay değil ama vatandaşın mağduriyetine de fırsat vermiyoruz." dedi.
Yakutiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçe olan Yakutiye'de 44 mahalle, 102 cadde ve 1600 sokakta kar çalışması yapıldığı anlatıldı.
İlçe merkezinden çevreye doğru yayılan çalışma programına, 25 araç ve 100 personelle 3 vardiya olarak devam edildiği aktarılan açıklamada, ilçe merkezindeki yoğun kar yağışıyla karla mücadele çalışmasının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut da karla mücadele çalışmalarının trafik açısından en yoğun noktadan çevreye doğru yayıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Karla mücadelede maalesef belediyeler açısından ciddi maliyet ortaya çıkmaktadır. İşimiz kolay değil ama vatandaşın mağduriyetine de fırsat vermiyoruz. Doğu illerinin en büyük sorunu olan kış ve yaz arasında ortaya çıkan ısı farkı, aynı zamanda asfaltında ömrünü kısaltmaktadır ama herşeye rağmen halkımızın rahatı için hızla çalışıyoruz."
Korkut, karla mücadelenin öncelikle ulaşımın aksamaması prensibiyle yürütüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:
"Karla mücadele ekipleri planlamasını kış öncesinden hazırlıyor. Planlama çerçevesinde ekipler kar yağışıyla hazır iş planı üzerinden çalışmaya başlıyor. İşini bilen ve programa uygun ekibimiz var. 44 mahallemiz, 102 cadde ve 1600 civarında sokakta çalışmalar yürütüyoruz. Dar sokaklarda işler biraz daha zor olabiliyor. Vatandaşlarımızın yaşam konforu olumsuz etkilenmesin diye yoğun mesai harcıyoruz."