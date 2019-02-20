Karlıova Buzlardan İş Makineleriyle Temizleniyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son günlerde kar yağışının durmasını fırsat bilen belediye ekipleri, mahalle ve sokakları buzlardan iş makineleriyle temizliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son günlerde kar yağışının durmasını fırsat bilen belediye ekipleri, mahalle ve sokakları buzlardan iş makineleriyle temizliyor.



Güneşli havanın etkisiyle gün içerisinde eriyen karın gece saatlerinde buzlanmaya neden olması nedeniyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ilçe buzlardan iş makineleriyle temizleniyor.



Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yaptığı açıklamada bu yıl çetin bir kış geçirdiklerini anımsatarak, yoğun kar yağışından dolayı sabah açtıkları yolların tekrar ulaşıma kapanması nedeniyle aralıksız çalışma yürütüldüğünü hatırlattı.



Yağışın durmasıyla çarşı merkezi, cadde ve sokaklar ile ilçeye bağlı tüm mahalle yollarını kardan temizleyerek vatandaşların rahat ulaşımlarını sağladıklarını dile getiren Bingöl, eriyen karın ise bu kez de buzlanmaya neden olduğuna işaret etti.



Bingöl, belediye olarak olumsuz bir durumun yaşanmaması için oluşan buzları iş makineleriyle kırdıklarını ve kamyonlarla şehir dışına taşımaya devam ettiklerini aktardı.

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