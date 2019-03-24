Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar dolayısıyla 4 köy yolu kapandı.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde kar dolayısıyla 4 köy yolu kapandı.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar ve tipi dolayısıyla Taşlıçay
, Burmataş, Ortaköy
ve Karlıca köylerine ulaşım sağlanamıyor.
Yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Öte yandan, Bingöl- Erzurum
kara yolunun Herdo mevkisinde de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücülerin yardımına Karayolları ekipleri yetişti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:09 Kaynak: AA
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