Son Dakika Haberleri: Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar dolayısıyla 4 köy yolu kapandı.

Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar dolayısıyla 4 köy yolu kapandı.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar ve tipi dolayısıyla Taşlıçay, Burmataş, Ortaköy ve Karlıca köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, Bingöl- Erzurum kara yolunun Herdo mevkisinde de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücülerin yardımına Karayolları ekipleri yetişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Taşlıçay, Bingöl, Kar, Karlıova, Güncel
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