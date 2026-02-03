Karlıova'da Çatıdan Düşen Kar Otomobillere Zarar Verdi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir binanın çatısından kopan kar kütlesi park halindeki otomobillerin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karlıova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çatılardaki kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katından kopan kar kütlesi, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatıdan kopan kar kütlelerinin otomobillerin üzerine düştüğü görüldü. Kar düşmesi sonucu otomobillerden birinde hasar meydana geldi.
