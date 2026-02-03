Karlıova'da Çatıdan Düşen Kar Otomobillere Zarar Verdi - Son Dakika
Karlıova'da Çatıdan Düşen Kar Otomobillere Zarar Verdi

03.02.2026 15:50
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çatıdan kopan kar kütlesi park halindeki araçlara düştü.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir binanın çatısından kopan kar kütlesi park halindeki otomobillerin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karlıova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çatılardaki kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katından kopan kar kütlesi, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatıdan kopan kar kütlelerinin otomobillerin üzerine düştüğü görüldü. Kar düşmesi sonucu otomobillerden birinde hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karlıova, Güvenlik, Bingöl, Güncel, Olay, Son Dakika

