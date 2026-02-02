Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?