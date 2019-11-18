Karlıova'da muhtarlara KÖYDES Projesi anlatıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde muhtarlara köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik başlatılan KÖYDES Projesi hakkında bilgi verildi.

Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sağlıklı içme suyunun köylerde kullanılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü işaret ederek, şöyle konuştu:

"Halkımızın güvenliğini sağlamak adına güvenlik güçlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halkımızın güvenliği ve huzuru için birlik halinde olmamız gerekiyor. Bu konuda halkımız ve muhtarlarımız daha önce olduğu gibi bugünde devletimizin yanında olmaları gerekiyor. KÖYDES Projesi kapsamında halkımızın layık olduğu tüm hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."

Daha sonra proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kurum temsilcileri muhtarları bilgilendirdi.