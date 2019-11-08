Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
7 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Karabalçık köyünde yaşayan Ziyadin Bingöl'ün tek katlı evinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, köylüler ve itfaike ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında hasar gören evdeki eşyalar da kullanılmaz hale geldi.
TBMM'de Müge Anlı'ya tepki göstermek için Zazaca konuşan HDP'li Vekil Erdal Aydemir'e tepki Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim