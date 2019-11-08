Son Dakika Haberleri: Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
Son Dakika Güncel Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

7 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karlıova'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Karabalçık köyünde yaşayan Ziyadin Bingöl'ün tek katlı evinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, köylüler ve itfaike ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında hasar gören evdeki eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

Karlıova, İtfaiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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