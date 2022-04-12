Karlıova'ya kış geri geldi - Son Dakika

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü.

Karlıova ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonucu ilçe tamamen beyaza büründü. Kış lastiklerini söken sürücüler yolllarda kalırken, karayolları ekipleri olası yol kapanmaya karşı hazır bekletildi.

Lapa lapa yağan kar yağışını sonucu yakacağı az kalan vatandaşlar tedirgin olurken, bazı vatandaşlar ise nisan ayının sonunda yağan karı sevinçle karşıladı.

Nisan ayının sonunda ilk defa böylesi kar yağdığını belirten Mahsun Kanat, " Nisan ayın yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık Allah yardımcımız olsun" dedi.