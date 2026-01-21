Karmiel'de Filistinli Yönetmenin Filmleri İptal Edildi - Son Dakika
Karmiel'de Filistinli Yönetmenin Filmleri İptal Edildi

21.01.2026 18:26
Karmiel Belediyesi, Filistinli yönetmen Murad Zıgayyer'in film gösterimini yasakladı.

İsrail'in kuzeyindeki Karmiel Belediyesi, Filistinli yönetmen Murad Zıgayyer'in 23 Ocak Cuma günü kentteki kültür merkezinde yapılması beklenen iki filminin gösterimini iptal etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, pazar günü kültür merkezi müdürünün yönetmeni arayarak film gösteriminin yasaklandığı bildirdiği aktarıldı.

Filistinli yönetmen, alınan karar karşısında çok şaşırdığını belirterek, "filmleri izlemediklerini düşündüğü" kültür merkezinin yöneticilerinden alternatif bir mekan bulmalarını istediğini kaydetti.

Karmiel Belediye Sözcüsü ise filmlerin İsrail askerlerine zarar verebileceğini, filmin İsrail düşmanlarına hizmet ettiğini ileri sürerek şehir yönetiminin filmlerin gösterimini yasakladığını açıkladı.

Gazete, sözcülük ofisinin karar öncesinde filmlerin izlenip izlenmediğine ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiğini belirterek, "Damascus Time (Şam Saati)" isimli ikinci filmin İsrail ile hiç ilgisi olmadığına ve Suriye'ye odaklandığına dikkati çekti.

Filistinli yönetmen de "Şam Saati" filminin hapishanede doğan Suriyeli bir çocuğun ve annesinin hikayesini konu aldığını belirtti.

Karmiel Belediyesi'nin 2016'da Lod kentindeki Filistinli gençlerin hikayesini konu edinen "Junction 48 (48 Kavşağı)" isimli filmin gösterimini de iptal ettiği hatılatıldı.

Kaynak: AA

