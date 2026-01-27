Karmod'dan Yağmur Suyu Hasadı Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karmod'dan Yağmur Suyu Hasadı Projeleri

Karmod\'dan Yağmur Suyu Hasadı Projeleri
27.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karmod, Antalya'da 3 yağmur suyu hasadı depolama tankı projesini tamamlayarak teslim etti.

Karmod, yağmur suyu hasadı depolama tankı projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, bu ay içerisinde Antalya'da ikisi konut, diğeri havaalanı içerisinde olmak üzere üç ayrı yağmur suyu hasadı depolama tankı projesi tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, yağmur suyu hasadı sisteminin verimli ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu belirtti.

Büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadına uygun sıvı depolama tanklarını zorunlu hale getiren mevzuatın yürürlüğe girmesiyle bu yönde taleplerde hissedilir artış olduğunu dikkati çeken Öztürk, "Yağmur suyu hasadı depolama sistemi her alanda kullanılabilecek hem verimli hem de sürdürülebilir bir yöntem. Bilindiği üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı depolama tankı zorunluluğu getirildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yeni uygulamayla yağmur hasadı depolarına büyük ilgi oluştuğunu, sistemin geniş kitlelerce merak edildiğini, bilgi amaçlı Karmod'u arayanların olduğunu vurguladı.

Gelen taleplerde Antalya'nın öne çıktığına işaret eden Öztürk, "Turizm sezonuna hazırlık için Antalya'da yağmur suyu hasadı depolarına daha fazla talep alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, yatırımcıların, sezon öncesi ara dönemde inşaat kısıtlamalarının başlamadan depoları hazırlamak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde Manavgat'ta 500 konutluk, Alanya'da 203 konutluk projeler için yağmur suyu hasadı depolama tankları ürettik. Her iki proje için 50 tonu su depolama, 10 tonu makine dairesi olmak üzere toplamda 60'ar tonluk depolar hazırladık. Antalya Havaalanı içerisinde kullanılmak üzere 30 tonluk depo projesini tamamladık. Polyester depolama tanklarımızın tamamı toprak altı kullanım özelliğinde olup, içerisinde toplanan su peyzaj sulamada kullanılacak."

Kaynak: AA

Ekonomi, Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod'dan Yağmur Suyu Hasadı Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Karmod'dan Yağmur Suyu Hasadı Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.