Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika

Sabah saat 08.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşen olayda, öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesini alıp balkona çıktı. Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, iddiaya göre başı döndü. Dengesini kaybeden öğretmen, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri devam ederken eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirip fenalaşan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ İNCELENECEK

Öte yandan, savcının ve e ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından Gücüyeter'in cansız bedeninin incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.