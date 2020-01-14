Kars 36 Spor Yakudiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kars 36 Spor Yakudiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Kars 36 Spor Yakudiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Kars 36 Spor Yakudiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.


BAL Ligi 3. Grupta yer alan Kars 36 Spor 19 Ocak 2019 Pazar günü deplasmanda Erzurum Yakudiye Spor ile karşılaşacak. Yeşil Beyazlı ekip, yeni transferleriyle Erzurum deplasmanından puan çıkarmayı düşünüyor.


Hazırlıklarını Kars Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumda Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde sürdüren yeşil beyazlı ekip, ilk yarıda kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Yakudiye Spor karşılaşmasından puan çıkararak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.


Teknik Direktör Demiroviç, nezaretinden çalışmlarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte iki oyuncu kırmızı kart cezalısı olduğu için Yakudiye Spor karşılaşmasında yerini alamayacak. Kadrosunu yaptığı 6 sporcuyla güçlendiren Kars 36 Spor'da her şeyin çok iyi olduğunu ifade eden Demiroviç, "İkinci yarıya deplasmanda Yakudiye maçıyla başlayacağız. Kendi sahamızda iki kırmızı kart görmüş, 2-0 önde götürdüğümüz karşılaşmayı 2-2 bitirmiştik. Rakibimizi biliyoruz. Bizim de güzümüz ortada çok zor bir maç olacak. Biz Erzurum'dan puanla döneceğimize inanıyoruz" dedi.


Kars 36 Spor'un hedefi 3. Lig!"


BAL Ligi'nde Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor'un hedefinin 3. Lig olduğunu belirten başarılı Teknik Direktör Mersud Demiroviç, "Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hedefimiz belli, sporcularımız da bunun bilincinde, inşallah 2019-2020 sezonu sonunda şampiyon olarak 3. Lige çıkacağız. Çok zorlu bir maraton hafta sonu başlıyor. Öncelikle Karslıların desteğine ihtiyacımız var. Başta valimiz olmak üzere milletvekillerimiz, iş adamlarımız ve taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Ben inanıyorum istediği ve beklediği desteği arkasına alan Kars 36 Spor şampiyon olacaktır" diye konuştu.


Kafkas Üniversitesi Prof. D. Abamüslüm Güven Stadında eksi 16 derece soğukta çalışmalarını sürdüren yeşil beyazlı futbolcuların hırslı ve istekli olması dikkat çekti. - KARS

Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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