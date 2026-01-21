Kars Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Kars Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

21.01.2026 16:30
Murat Abdullah Tombul, AA’nın Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi.

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tombul, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emniyet Müdürü Tombul, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'in "Tarihin şahidi" fotoğrafını oylayan Tombul, "Spor"da tercihini Esra Bilgin'in "Alperen" karesinden yana kullandı.

Tombul, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafına oy verdi.

Murat Abdullah Tombul, her fotoğrafın ayrı bir hikayesinin olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Kars Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
