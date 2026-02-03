Kars-Göle Yolu Kar Nedeniylen Tır Trafiğine Kapandı

Kars- Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Kentte son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Kars-Göle kara yolunun 21.30 itibarıyla olumsuz hava şartları nedeniyle tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Ekipler, yolun yeniden tır trafiğine açılması için çalışma başlattı.
