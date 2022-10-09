Kars haberi... Sarıkamış'ta ayıların ilginç anları: Sokaklarda dolaşıyorlar, çöp konteynırlarını devirerek yiyecek arıyorlar

Sarıkamış'ta ayıların ilginç anları: Sokaklarda dolaşıyorlar, çöp konteynırlarını devirerek yiyecek arıyorlar
KARS - Sarıkamış'ta aylar sokaklarda dolaşıyor, vatandaşlara ve sokak köpeklerine aldırış etmeyen ayılar, çöp konteynırlarını devirerek içerisinde yiyecek arıyor.
Kars'ın boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış ilçesinde her an ayı ile karşılaşmak mümkün, sarıçam ormanlarından ilçe merkezine gelerek cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Sokaklar da tek ve gruplar halinde dolaşan ayılar, çöp konteynırlarını devirerek çöplerin içerisinde yiyecek arıyor, karınlarını doyuruyor.
Sokak aralarında rahatça dolaşan ayılar vatandaşlar ve sokak köpeklerinden rahatsız olmuyor. Caddelerde bulunan çöp konteynırlarından karınlarını doyuran ayılar, daha sonra sarıçam ormanlarına geri dönüyor.
Boz ayıların Sarıkamış sokaklarında dolaşmaları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
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