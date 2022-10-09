Kars 'ın boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış ilçesinde her an ayı ile karşılaşmak mümkün, sarıçam ormanlarından ilçe merkezine gelerek cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars haberi... Sarıkamış'ta ayıların ilginç anları: Sokaklarda dolaşıyorlar, çöp konteynırlarını devirerek yiyecek arıyorlar - Son Dakika

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