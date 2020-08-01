KARS Hayvansever esnaf, gebe kedisini ölümden kurtardı - Son Dakika

KARS Hayvansever esnaf, gebe kedisini ölümden kurtardı

Hayvansever esnaf, gebe kedisini ölümden kurtardıKARS'ta esnaf Bülent Yıldız, ölmek üzere olan hamile sokak kedisine sahip çıktı.

Hayvansever esnaf, gebe kedisini ölümden kurtardı

KARS'ta esnaf Bülent Yıldız, ölmek üzere olan hamile sokak kedisine sahip çıktı. Yıldız, doğum yapmakta zorlanan kedi için veteriner hekim Deniz Karakaş'tan yardım istedi. Kliniğini açarak doğumu sezeryanla gerçekleştiren Karataş, kedinin hayatını kurtardı. Kedinin 4 yavrusundan sağ kalan tek yavru için de köyde süt anne bulundu. Merkez Atatürk Caddesi'ndeki işyerinde eski halı kilim satan Bülent Yıldız, bölgede dolaşan sokak kedisine sahip çıktı. Çevre esnafının da yakından ilgilendiği, sevimli kedi soğuk kış gecelerinde işyerindeki sobanın yanında geçirdi. Yıldız'ın eşi Işıl Esra ile çocuklarının da yakından ilgilendiği ve 'Medusa' ismini verdiği kedi geçtiğimiz hafta caddede görünmez oldu. Esnaf tarafından aranan kedi bir duvar dibinde halsiz ve bitkin halde bulundu. Kedinin bir yavrusunu dünyaya getirdiği diğerlerini doğuramadığı görülünce Yıldız ailesi sosyal medya hesaplarından ve kentteki ilgililerden destek istedi. Tüm masraflarını karşılamalarına rağmen bir türlü destek bulamayan Yıldız ailesi Veteriner Hekim Deniz Karataş'ı arayarak yardım istedi. Veteriner Hekim Deniz Karataş, kliniğini açarak doğum yapmakta güçlük çeken kediye sezaryan ameliyatı yaptı. Operasyonla kedinin karnında öldükleri belirlenen 3 yavru çıkarıldı.

Zamanında yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Meduse dikişleri atılıp gerekli tedavisi yapıldıktan sonra dikişlerini emerek kendi kendine zarar vermesi için bir elbise giydirilerek Yıldız ailesine teslim edildi. Diğer yavrularının ölü doğması nedeniyle depresyona giren Meduse hayatta kalan yavrusunu emmek istemeyince süt anne arandı. Yapılan araştırmada merkeze bağlı Çağlayan köyünde bir süt anne bulundu. Süt annenin sahiplendiği yavru kediye Luna ismi verildi. Yıldız ailesi hiçbir masraftan kaçınmadıkları Meduse'ye sağlığına kavuşması için çocukları gibi baktı. İştahtan kesilen, oyun oynamayan ve sürekli halı ve kilimler üzerinde yatarak vakit geçiren Meduse'nun bu hali Yıldız ailesini üzdü. 10 gün boyunca yemek yemeyen sadece su içebilen kedinin yaraları iyileşince veterinere götürülerek iğnesi yaptırıldı, dikişleri aldırıldı ve son kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden dükkana getirildi.

Veteriner Hekim Deniz Karakaş, kedinin kliniğe kötü bir durumda geldiğini, enfeksiyon başladığını, operasyonla rahminin tamamen alındığını söyledi. 'Bir gün daha kalsa hayatını kaybedecekti" diyen Veteriner Hekim Deniz Karakaş, 'Sokak kedisi 9 gün önce acil vaka olarak geldi. Pazar günüydü ve kliniğimizi bu kedi için açtık. Genel durumu çok kötüydü. Doğum başlamıştı ancak yavrulardan biri iri olduğu için kanalda sıkışmıştı. Diğer yavrular da çıkamadığı için annenin de hayatı tehlikeye girmişti. Ağır bir operasyon geçirdi. İştahsızlaştı, halsizleşti. Depresyona girdi. Serom tedavisiyle desteklendi. Kıyafeti üzerinden çıkarıldı. Şu anda stresten kurtarıldı. Hayatta kalan yavrusunu da sezeryanla doğum olduğundan emziremedi. Annelik görevini yapamadı. Tam bir anne bilincine giremedi. 3 yavrusunu kaybetti. 1'i yaşıyor ona da süt anne bulundu" diye konuştu.

Sokak kedilerinin kısırlaştırılmamasının büyük sorun olduğunu söyleyen karakaş, "Öncelikli olarak anne kedi acil müdahaleyle sezeryan operasyonu geçirdi. Sezeryanla birlikte kısırlaştırmayı da gerçekleştirdik. Çünkü zaten sokakta yaşayan kedilerin ve köpeklerin kısır olması onların ileriki hayatlarında daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Burada anne kediyi kısırlaştırdık fakat şöyle bir problemimiz vardı; çok zor yakalandı. Kediyi sahiplenen aile de çok zor süreçlerden geçti. Bodrumlara saklandı, insanların zor girebileceği yerlere saklandı. Bize getirildiğinde de rahmi tamamen zarar görmüştü, çürümeye başlamıştı. Bir gece daha kalsaydı hayatını kaybedebilirdi" dedi.

ÇOCUKLAR HARÇLIKLARINI VERDİ Esnaf eşi Işıl Esra Yıldız da, "Bu kedimiz dükkanların yanında dolaşan, bütün esnafların yemek verdiği, ilgilendiği sokak kedisi. Gebeliği zorlu geçti. Doğumunu yapamadı. Bizde elimizden gelen yardımı yaptık. Çocuklarım çok hassastı harçlıklarını verip tedavi edilmesini istediler. Veteriner hekime getirdik o da çok ilgilendi. Canlı doğan yavru bir gün yaşadı öldü. Ona da çok üzüldük. Şimdi de bir şey yemiyor, bizi üzüyor. Ne zaman toparlanır bilmiyorum. Her gün eşimi arayıp soruyorum, bir şey yedi mi su itçi mi diye. Akşamları da yanına geliyorum. Şimdi de dikişlerini aldırdık umarım yakında tamamen sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

KARS Hayvansever esnaf, gebe kedisini ölümden kurtardı

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 12:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS Hayvansever esnaf, gebe kedisini ölümden kurtardı - Son Dakika
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