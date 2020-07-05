Kars-Kağızman kara yolunda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Kars- Kağızman kara yolunda asfaltlama çalışması devam ediyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Kağızman kara yolunda yol yapım çalışmalarının yanı sıra bakım onarım ve yama çalışmasını da sürdürüyor.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan, yapılan yeni çalışmalarla Kars-Kağızman kara yolunun kısalacağını ve çift şerit olarak hizmet vereceğini söyledi.

Kağızman ve bir çok köyü Kars'a bağlayan yeni yolda emeği geçenlere teşekkür eden Turan, ilçede de okul, yurt, spor salonları gibi bir çok yatırımın hizmete girdiğini ifade etti.