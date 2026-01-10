Kars'ta 11 Köy Yolu Kapandı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Susuz'da 5, Arpaçay ilçesinde ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
