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Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü - Son Dakika

Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü

18.02.2022 11:45
Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü

Kars'ta soğukların etkisiyle oluşan kırağı, ağaç ve bitkileri beyaza bürüdü.

Kars'ta soğukların etkisiyle oluşan kırağı, ağaç ve bitkileri beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, güzel manzaralar oluştu.

Yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı'nda ise yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüntülendi.

Vatandaşlardan Şakir Arslan, ağaçların yeniden beyaza büründüğünü belirterek, "Evin camlarından bakıyoruz her taraf kırağı tutmuş. Memleketimizin durumu böyle. Bu hava bizim için güzel, alıştık bu duruma." dedi.

Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü
Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü
Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü
Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü

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Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü - Son Dakika
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