Kars'ta 'atatürk' klibi çekiliyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 95'inci yıl dönümü nedeniyle sanatçılar, Atatürk'ün hatırasını canlandıracak. Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya, sanatçı Sefa Güneş'in çekeceği, 'Hoş Gelişler Ola, Mustafa Kemal Paşa' marşının klibinde oynayacak.

Tren garında çekilecek 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşının klibini Karslı sanatçı Sefa Güneş çekecek. Atatürk'e olan benzerliğiyle bilinen Ardahanlı Göksel Kaya'nın rol alacağı klip için hazırlıklar başladı. 95 yıl önce Karslıların Atatürk'ü karşıladığı marşın klibi için kente gelen sanatçılar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği Göksel Kaya, Kars'ın tarihi binalarını gezdi. Halk arasında 'Kanlı Tabya' olarak bilinin Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne giderek burada sergilenen tarihi olayların anlatıldığı bölümleri dikkatlice inceleyen Kaya, Rusya ile 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması'nın ardından Rus heyetince dönemin 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya hediye edilen 13 metre uzunluğundaki 'Beyaz Vagonu' da gezdi. Kaya daha sonra Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na giderek klipte oynayacak olan halk oyunları ekibinin provasını izledi.

Dünya Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Kars Şubesi'ni ziyaret ederek genel başkan yardımcısı Özlem Öztürk ile görüşen Göksel Kaya, şunları söyledi:

"Kars'ın tanıtımına katkıda bulunmak, doğasını, kültürünü, tarihi binalarını da tanıtmak için buradayız. Sefa Güneş kardeşimizin klibinde birlikte oynayacağız. Bu rol benim için gurur kaynağıdır. Çok duygu yüklüyüm şu anda. Atatürk'ümüzü canlandırmak beni duygulandırıyor."

Sanatçı Sefa Güneş ise, "Kars'ımızın en güzel özelliklerinden biri de atasına, milletine, devletine bağlı olmasıdır. Atatürk'ü hatırasını canlandırmak için geldik. Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa marşına ilk kez klip çekeceğiz. Trenle geldiği Kars Garı'nda klibi çekeceğiz" diye konuştu.