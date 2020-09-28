Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü - Son Dakika

Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü

Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü Kars Barajı'nın kapakları açılınca baraj gölünde su seviyesi 30 metre düştü.

Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü

KARS - Kars Barajı'nın kapakları açılınca baraj gölünde su seviyesi 30 metre düştü. Su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan manzara ise görenleri şaşırttı.

2017 yılında su tutmaya başlayan ve belirli aralıkları kapakları açılan Kars Barajı gölünde su seviye düştü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölü bataklığa dönüşürken, eski yerleşim yerlerinin kalıntıları da gün yüzüne çıktı.

Suların çekilmesiyle birlikte köylüler tarafından kesilen ağaçların gövdeleri başta olmak üzere yıkılan evlerin taşları ile Boğazköy Camisi de tamamen ortaya çıkarken, sular altına kalan Boğazköy yolu da yeniden kullanılır duruma geldi. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski yol ile birlikte yaklaşık 5 kilometrelik alan ise adeta bataklık oldu. Bataklığa dönen bölge de az sayıda su kuşu kalırken, baraj gölünden etrafa yayılan pis koku ise dikkat çekiyor.

Baraj kaparlının açılmasıyla birlikte su seviyesinin 30 metreye kadar düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de 30 metreye kadar düştü. Eski yerleşim olan Boğazköy şuanda tamamen açığa çıkmış durumda ve geriye kalan kesilmiş ağaçlar, evlerin duvarları, taşları tamamen ortada, köyün camisiyle birlikte birkaç tane kalan evde ortaya çıktı" dedi.

Baraj gölünün dolmasıyla birlikte bölgeyi mesken tutan pelikanlardan bir grup kalırken, başta yaban ördekleri olmak üzere diğer su kuşları da gölün bataklığa dönmesiyle birlikte göç etti.

Etrafa pis koku saçan baraj gölü, kesilen ağaçların gövdeleri, çamur, evlerin yıkılan duvarlarının taşları ile adeta şehir çöplüğüne döndü. Baraj kapaklarının ne zaman kapatılacağı ise bilinmiyor.

Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü
Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü
Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü
Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü

Boğazköy, Baraj, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar 6,5 yıldır gözlerini kırpamayan SSPE hastası Halil'in annesi, oğlu için tedavi bulunmasını bekliyor Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı         
14:54
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı         
14:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 16:37:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta baraj kapakları açılınca su seviyesi 30 metre düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei