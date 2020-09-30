Kars'ta besicinin umudu otlar yangında kül oldu - Son Dakika

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 bin balya ot kül oldu.

Kars 'ta çıkan iki farklı yangında, geçimini besicilikle sağlayan ailelerin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 6 bin balya ot yandı.

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