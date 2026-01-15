Kars'ta Buzlu Yolda Araç Şarampole Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kars'ta Buzlu Yolda Araç Şarampole Düştü

Kars\'ta Buzlu Yolda Araç Şarampole Düştü
15.01.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta hafif ticari araç buzlu yolda şarampole düştü, sürücü yara almadı.

Kars'ta buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole düştü. Şarampole düşen aracı Akyaka İlçe Özel İdare ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka ilçesinde Ümit Birdal idaresindeki hafif ticari araç, Sulakbahçe köyü mevkiinde yoğun buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken, kendi imkanlarıyla şarampolden çıkamayan sürücü durumu Akyaka İlçe Özel İdaresi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Özel İdare karla mücadele ekipleri, halat bağladıkları hafif ticari aracı düştüğü yerden çıkardı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ulaşım, Kars, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kars'ta Buzlu Yolda Araç Şarampole Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:25:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Buzlu Yolda Araç Şarampole Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.