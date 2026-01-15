Kars\'ta Buzlu Yolda Araç Şarampole Düştü

Kars'ta buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole düştü. Şarampole düşen aracı Akyaka İlçe Özel İdare ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka ilçesinde Ümit Birdal idaresindeki hafif ticari araç, Sulakbahçe köyü mevkiinde yoğun buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken, kendi imkanlarıyla şarampolden çıkamayan sürücü durumu Akyaka İlçe Özel İdaresi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Özel İdare karla mücadele ekipleri, halat bağladıkları hafif ticari aracı düştüğü yerden çıkardı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS