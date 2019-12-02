Son Dakika Haberleri: Kars'ta define bulmak için evi kazdılar
Son Dakika Yaşam Kars'ta define bulmak için evi kazdılar - Son Dakika

Kars'ta define bulmak için evi kazdılar

6 saat önce

Kars'ta defineciler, define bulmak için bir evin içerisini 8 metre kazdılar.

Kars'ta define bulmak için evi kazdılar, System.String[]

Kars'ta defineciler, define bulmak için bir evin içerisini 8 metre kazdılar.


Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Yamaçlı Köyü'nde bir kişinin evininin içinde define bulmak amaçlı izinsiz kazı yapan şüpheli 5 kişi, şahıs suç aletleriyle birlikte jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Kars Jandarma Komutanlığı jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede 2x1,5 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde çukur tespit edildi. Kazıda kullanılan 1 adet el arabası, 1 adet kova, 1 adet ip, 1 adet tahta merdiven, 1 adet kazma, 3 adet kürek ve 1 adet balyoz ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Jandarma, Selim, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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