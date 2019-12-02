Kars'ta define bulmak için evi kazdılar

Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Kars Jandarma Komutanlığı jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede 2x1,5 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde çukur tespit edildi. Kazıda kullanılan 1 adet el arabası, 1 adet kova, 1 adet ip, 1 adet tahta merdiven, 1 adet kazma, 3 adet kürek ve 1 adet balyoz ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Yamaçlı Köyü'nde bir kişinin evininin içinde define bulmak amaçlı izinsiz kazı yapan şüpheli 5 kişi, şahıs suç aletleriyle birlikte jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kars 'ta defineciler, define bulmak için bir evin içerisini 8 metre kazdılar.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak