Kars'ta Deve Kuşları Dondurucu Soğuklara Uyum Sağladı

Yeryüzünde yaşayan en büyük ve uçma yeteneği bulunmayan deve kuşları, Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ın dondurucu soğuklarına uyum sağladı.

Ana vatanı Afrika'nın Büyük Sahra Çölü olmasına rağmen günümüzde dünyanın birçok ülkesinde yetiştiriciliği yapılan deve kuşları, yaklaşık 2 yıldır bulundukları Kars'ta da iklim koşullarına uyum sağlayarak sorunsuz şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

İstanbul'da dekorasyon işi yaparken memleketi Kars'a yerleşen 3 çocuk babası Metin Tetik, deve kuşu yetiştiriciliği hayalini gerçekleştirdi. Merkeze bağlı Esenkent köyünde yetiştiriciliğe başlayan Tetik, 2 yıldır sert kışı sorunsuz geçiren ve kar yağışı altında yaşamlarını sürdüren deve kuşlarına gözü gibi bakıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü günlerde dahi yaşamlarını sürdüren ve dayanıklı bünyeleriyle dikkati çeken dev kuşlar, karla kaplı alanlarda rahatlıkla hareket edebiliyor.

"Kar yağışına seviniyorlar"

Deve kuşu yetiştiricisi Metin Tetik, AA muhabirine, deve kuşlarının Kars'a uyum sağladığına dikkati çekerek, "Bunların iklim şartları yok, aldığımda daha küçüktü. İkinci kışlarını geçiriyorlar herhangi bir şekilde hasta olmadılar. Çok rahatız, çok güzeller, kar yağışında oynuyorlar, kar yağışına seviniyorlar. Yaz kış beslenmeleri aynı arpa, buğday, kırma gibi yemleri sularını veriyoruz." dedi.

Hayvanların bakımlarının zor olmadığını ve uyumlu olduğunu anlatan Tetik, şunları kaydetti:

"Bunların ana vatanı Afrika ama öyle olmasına rağmen Kars'ta eksi 20-25 derecede yetiştiriyoruz. 2 kış geçti herhangi bir sıkıntımız yok sadece güzel bakacaksınız, ilgileneceksiniz. Ne kadar bakarsanız onlar da sizlerle ilgili oluyor. Yaz ayında inşallah yumurta alacağız çiftleşmeye de başladılar."