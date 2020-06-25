Kars'ta Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri dertli - Son Dakika

Kars'ta Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri dertli

Kars'ta belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri, bir araya gelerek belediyeden mahallelerine hizmet etmelerini istedi.

Kars'ta belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri, bir araya gelerek belediyeden mahallelerine hizmet etmelerini istedi.

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Kars merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Özcan Mücük ve mahalle sakinleri Rauf Denktaş Caddesi üzerinde toplandı.


Fervzi Çakmak Mahallesi'nde çöplerin doğru dürüst alınmadığını ifade eden muhtar Özcan Mücük, belediye yetkililerini göreve çağırdı.


Su mazgalların dolu olduğu mahallede, kanalizasyon şebeksinin taşan sularından mahalle arasından aktığını belirten muhtar Özcan Mücük, " Çöplerimiz alınmıyor. Su kanalı ızgaraları kapalı etrafa pis koku saçıyor. Yaklaşık iki yıldır mahallemize doğru dürüst hizmet gelmiyor. Mahallemiz zaten göç veriyor. Belediye başkanına defalarca iletmemize rağmen hiçbir yetkili mahallemizin sorunlarından ilgilenmedi. Mahallemizde yolda yok zaten, geçen yıl belediye yama attı, oda bozuldu. Çöp sorunu var, kaldırım sorunu var, kanalizasyon şebekesi mahalleden akıyor. Mahallemiz belediye hizmetlerini alamıyor" dedi.


Belediyeden her hangi bir hizmet almadıklarına dikkat çeken mahalle sakinlerinden Mehmet Gemici, "Belediye başkanı seçildiği günden beri ne bir fert, ne de yetkili göremedik. Mahallemizden kanalizasyon akıyor. Evlerimize kadar kurbağa, böcek giriyor. Belediyeden çözüm bekliyoruz. Eğer belediyenin kendisi yapmayacaksa bize imkan versin biz yapalım. Mahalle olarak sıkıtındayız. İleri de kayalar uçmuş, üzerinde ev var yarın yağmur yağdığı zaman evlerimiz yıkılacak. Bir kanal tıkanmış pis suları evlerimizin önünden akıyor, yetkilileri göreve davet ediyorum" diye konuştu.


Mahalle sakinleri belediyeden sorunlarını çözmelerini bekliyor. Başta kanalizasyon olmak üzere bir çok sorunlarının bulunduğunu kaydeden mahalle sakinleri belediye hizmet bekliyor. - KARS

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:58 Kaynak: İHA

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