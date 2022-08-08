Geleneksel Kafkas giysileri oyuncak bebeklerle gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika
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Geleneksel Kafkas giysileri oyuncak bebeklerle gelecek nesillere aktarılıyor

08.08.2022 11:28

Kars'ta geleneksel Kafkas giysileri, oyuncak bebekler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

Kars'ta geleneksel Kafkas giysileri, oyuncak bebekler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle kentte "geleneksel giysili bebek kursu" açıldı.

Kursla, geleneksel giysi çeşitliliğinin günyüzüne çıkarılması, sergilenmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa katılan 30 kadının ürettiği bebekler, kente gelen devlet büyüklerine takdim ediliyor.

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emine Erdoğan, AA muhabirine, Kars'ın yöresel giysisi üzerine doktora yaptığını söyledi.

"Yaklaşık 8 yıl detaylı bir araştırma yaptım"

Kentin yöresel giyesileri üzerinde uzun bir süre araştırma yaptığını, müzelerden bilgiler topladığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kars'ın yöresel kıyafetlerini yaşatmak, hem de ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yola çıktık. Yaklaşık 8 yıl detaylı bir araştırma yaptım. Çalışmalarda model analizi çok önemli, öncelikle geleneksel Kafkas giyesileri halk oyunlarında çok fazla kullanılıyor. Birçok Kafkas ülkesinde de benzerlik gösteriyor. Yaptığım araştırmalar neticesinde kalıplar çıkarttık, modelleri alarak kıyafet ayarladık. Erkeklerde geleneksel olarak kuzu yününden yapılan kalpak, dış giysisi çuha, kılıç, köstekli saat gibi aksesuarlar da kullanıyoruz. Kadınlarda da altın veya gümüş işlemeler yapıyoruz."

Erdoğan, giysi üretirken öncelikle kalıpları ayarladıklarını belirterek, "Kesimini yapıyoruz, daha sonra birleştirmesini gerçekleştiriyoruz ve bebeğe giydiriyoruz. Kıyafetlerin süs ve nakışlarını yapıyoruz, iç entarisini giydirip dışa geçiyoruz. Bir bebeğin yapımı 2 günde tamamlanıyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülten Taşçı da kurs sayesinde kendi işlerini kurabileceklerini anlatarak, "Kursa gelmemdeki amaç, hem kendi kültürümü tanımak hem de eskilerin giydiği kıyafetleri, yörenin kıyafetlerini tanımak. Bebek figürleri görüyorduk ama burada böyle bir kurs yoktu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile hocamızın sayesinde kursa katıldık çok memnunuz. Bu kurs sayesinde aile bütçesinde katkıda bulunuyoruz. Kurs tamamlandığında başkalarına da öğretmek istiyorum, çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Bebek, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Kafkas giysileri oyuncak bebeklerle gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika

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